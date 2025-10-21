Psv-Napoli 6-2 serata da dimenticare per Conte Azzurri sfaldati Cosa succede?

PSV-Napoli 6-2, è una disfatta: difesa fragile, espulsione folle. Cosa succede? Una serata da incubo. Una lezione di calcio subita. Un'umiliazione che fa male e che apre la prima, vera crisi del Napoli di Antonio Conte. In una notte olandese da dimenticare, gli azzurri crollano rovinosamente contro il PSV, incassando un 6-2 che va ben oltre la semplice sconfitta. È il sintomo di una squadra apparsa fragile, disunita e a tratti irriconoscibile, che ora si interroga su cosa non funzioni. PSV-Napoli 6-2: crollo totale deglia zzurri Illude McTominay, poi il Crollo. E dire che l'approccio non era stato malvagio.

