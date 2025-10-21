PSV Napoli 6-2 LIVE | succede di tutto al Philips Stadion!

Calcionews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Psv Napoli, sfida valevole 3^ giornata della Champions League 20252026: appuntamento alle 21:00 allo Philips Stadion! Segui il LIVE qui Il Napoli sarà ospite del Psv Eindhoven per la terza giornata di Champions League 20252026. Le due squadre in campo questa sera, martedì 21 ottobre alle ore 21 al Philips Stadium. Una sfida che arriva . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

psv napoli 6 2 live succede di tutto al philips stadion

© Calcionews24.com - PSV Napoli 6-2 LIVE: succede di tutto al Philips Stadion!

Approfondisci con queste news

psv napoli 6 2LIVE - PSV-Napoli: 2-1, gli olandesi ribaltano il match. Saibari in gol - Napoli, 3° giornata di Champions League: segui la gara in diretta live su AreaNapoli. Si legge su areanapoli.it

psv napoli 6 2Champions: Union SG - Inter 0-2 e PSV-Napoli 2-1 DIRETTA e FOTO - 1 DIRETTA per la terza giornata della massima competizione europea per club Union SG- Lo riporta ansa.it

psv napoli 6 2LIVE PSV Eindhoven-Napoli 2-1 Champions 2025/2026: PSV Batte Napoli 2-1 - Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Psv Napoli 6 2