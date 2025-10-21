Psv-Napoli 6-2 disastro Conte | inutile la doppietta di McTominay

Crollo Napoli in casa del Psv Eindhoven per 6-2. La squadra di Antonio Conte, dopo un ottimo avvio di partita e il vantaggio siglato da Scott McTominay al 31?, è stata rimontata dagli olandesi. Fatale l’autogol di Alessandro Buongiorno (35?), seguito dalle reti di Ismael Saibari (38?), Dennis Man (54?, 80?), Ricardo Pepi (87?) e Couhaib Driouech (89?). Inutile il secondo gol di McTominay al 86?. Da segnalare anche l’espulsione di Lorenzo Lucca al 76?. PSV score six!? #UCL pic.twitter.comAA1eChE6MW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 21, 2025 Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Psv-Napoli 6-2, disastro Conte: inutile la doppietta di McTominay

News recenti che potrebbero piacerti

+++ CRISI Napoli, disastro totale anche oggi! +++ IL RISULTATO: http://bit.ly/4hnbs5g Vai su Facebook

Disastro Circum: treno per Sorrento sovraffollato, pendolari in piedi sui sedili. E volano schiaffi - X Vai su X

PAGELLE E TABELLINO PSV-NAPOLI 6-2: Buongiorno e Di Lorenzo irriconoscibili, Lucca nel pallone - Napoli, il match al Philip Stadion che ha destato mille polemiche ... Secondo calciomercato.it

PSV – Napoli 6-2, cronaca e highlights: Partenopei surclassati al Philips Stadion! – VIDEO - 2, cronaca e highlights: non pervenuta la squadra di Conte che prende una valanga di gol e continua la crisi! Da generationsport.it

Napoli strapazzato dal PSV in Champions: finisce 6-2, notte da incubo per Conte - 2 a Eindhoven contro il PSV, difesa disastrosa e perdita di certezze ... Come scrive fanpage.it