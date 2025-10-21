Psv-Napoli 6-2 che disastro degli azzurri in Olanda
Diciamo che la trasferta di Eindhoven era partita male sin da subito, dopo che, alla vigilia del match, 200 tifosi del Napoli erano stati fermati (poi rilasciati con il foglio di via) dalla. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Napoli strapazzato dal PSV in Champions: finisce 6-2, notte da incubo per Conte - 2 a Eindhoven contro il PSV, difesa disastrosa e perdita di certezze ... Scrive fanpage.it
Champions League, Psv-Napoli 6-2: Conte crolla ad Eindhoven - 2 ad Eindhoven contro il Psv e incappa nella seconda sconfitta in tre giornate nella fase campionato di Champions League. Lo riporta sportmediaset.mediaset.it
Champions: Psv Eindhoven - Napoli 6-2 - Parte bene il Napoli che ci prova con Lucca e De Bruyne. Scrive ansa.it