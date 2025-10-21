Psv-Napoli 6-2 che disastro degli azzurri in Olanda | Una notte da dimenticare

Diciamo che la trasferta di Eindhoven era partita male sin da subito, dopo che, alla vigilia del match, 200 tifosi del Napoli erano stati fermati (poi rilasciati con il foglio di via) dalla. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Psv-Napoli 6-2, che disastro degli azzurri in Olanda: «Una notte da dimenticare»

Napoli, il 6-2 con il Psv è la peggior sconfitta della storia del club in Champions League - E quello del Napoli ha fatto tanto rumore, perché ne ha presi 6 dal Psv al Philips Stadion. Si legge su ilmattino.it

PAGELLE E TABELLINO PSV-NAPOLI 6-2: Buongiorno e Di Lorenzo irriconoscibili, Lucca nel pallone - Napoli, il match al Philip Stadion che ha destato mille polemiche ... Lo riporta calciomercato.it

PSV – Napoli 6-2, cronaca e highlights: Partenopei surclassati al Philips Stadion! – VIDEO - 2, cronaca e highlights: non pervenuta la squadra di Conte che prende una valanga di gol e continua la crisi! Secondo generationsport.it