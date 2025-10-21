Psv-Napoli 6-2 a breve Conte in conferenza

21 ott 2025

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Psv in Champions  Conte in conferenza. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

