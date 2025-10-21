PSV Napoli 2-1 LIVE | sorpasso degli olandesi con Saibari!
Psv Napoli, sfida valevole 3^ giornata della Champions League 20252026: appuntamento alle 21:00 allo Philips Stadion! Segui il LIVE qui Il Napoli sarà ospite del Psv Eindhoven per la terza giornata di Champions League 20252026. Le due squadre in campo questa sera, martedì 21 ottobre alle ore 21 al Philips Stadium. Una sfida che arriva . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
HOJLUND! Sorpasso del Napoli al 75º minuto grazie al gol di Rasmus Hojlund #NapoliGenoa 2-1 #SerieA - X Vai su X
La Juventus non va oltre l’1-1 in casa contro l’Atalanta e fallisce il momentaneo sorpasso sul Napoli - facebook.com Vai su Facebook
PSV-Napoli, ufficiali: torna McTominay dal 1'. Occhio a Perisic - Le scelte di formazione di Peter Bosz e Antonio Conte per la sfida del Philip Stadion di Eindhoven in programma martedì 21 ottobre alle 21. Da eurosport.it
PSV-Napoli 1-1 | McTominay la sblocca al 31'! ?? Autogol di Buongiorno | OneFootball - Al 31' minuto il Napoli fa l'1:0: giocata personale di Spinazzola sulla sinistra, cross e McTominay colpisce di testa tra i due difensori. Lo riporta onefootball.com
PSV-Napoli, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming - Oggi alle ore 21 il Napoli affronta in trasferta il PSV Eindhoven, partita da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Secondo sport.sky.it