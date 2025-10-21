PSV Napoli 2-1 LIVE | fine primo tempo! Succede di tutto nel primo tempo al Philips Stadion!
Psv Napoli, sfida valevole 3^ giornata della Champions League 20252026: appuntamento alle 21:00 allo Philips Stadion! Segui il LIVE qui Il Napoli sarà ospite del Psv Eindhoven per la terza giornata di Champions League 20252026. Le due squadre in campo questa sera, martedì 21 ottobre alle ore 21 al Philips Stadium. Una sfida che arriva . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Ma alla fine McTominay giocherà PSV-Napoli? Sarà una sua decisione. Lo assicura Conte, alla vigilia della partita: "Sarà il ragazzo a prendere la decisione. Starà a lui prendersi la responsabilità. Io ho fatto il calciatore e forzarli non va mai bene" "Ognuno di n - facebook.com Vai su Facebook
Fine primo tempo #TorinoNapoli 1-0 - X Vai su X
LIVE PSV Eindhoven-Napoli 2-1 Champions 2025/2026: PSV Batte Napoli 2-1 - Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Scrive sport.virgilio.it
Live: Champions League. Psv-Napoli: rimonta il PSV! (2-1, 31' McTominay, 34' Buongiorno ag, 39' Saibari) - Conte da fiducia a Lucca in attacco 39' Lucca cade in area reclamando un calcio di rigore, nel rimpallo riparte in manie ... Segnala 100x100napoli.it
PSV-Napoli, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming - Oggi alle ore 21 il Napoli affronta in trasferta il PSV Eindhoven, partita da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Scrive sport.sky.it