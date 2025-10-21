PSV-Napoli 180 tifosi arrestati nella notte | cosa è successo

In centro città la polizia ha fermato e portato in commissariato parecchie decine di sostenitori partenopei alla vigilia della sfida di Champions Vigilia movimentata ad Eindhoven. Ben 180 tifosi del Napoli, alcuni senza biglietto secondo la stampa locale, sono stati fermati preventivamente dalla polizia olandese a seguito di assembramenti potenzialmente pericolosi. Polizia a Eindhoven (Ansafoto) – calciomercato.it I supporter azzurri sono stati portati nella notte nella centrale di Mathildelaan con un autobus e sono stati interrogati dagli agenti. Secondo le ultime notizie da Eindhoven, il rilascio avverrà in mattinata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PSV-Napoli, 180 tifosi arrestati nella notte: cosa è successo

