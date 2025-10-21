PSV-Napoli 0-0 Buongiorno e McTominay tornano dal primo LIVE

Il Napoli di Conte sfida il PSV per la terza giornata del girone di Champions League. Gli azzurri reduci un bottino di tre punti nelle prime due giornate con la sconfitta contro Man City e la vittoria contro lo Sporting al Maradona. Conte si affida ancora a Lucca in attacco vista l’assenza di Hojlund. Buongiorno ritrova il posto da titolare dopo l’infortunio vicino a Beukema. Ritorna anche Di Lorenzo sulla destra dopo aver scontato la squalifica e ricostruisce l’asse titolare con Politano anche lui reduce dall’infortunio. Parte dalla panchina l’ex della sfida Noa Lang dopo aver sfiorato il primo gol in maglia azzurra contro il Torino nella sconfitta all’Olimpico grande Torino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

