PS5 PS5 Payload SDK v0.34 Released | Novità e Fix
La comunità di sviluppo per PS5 si arricchisce di un nuovo aggiornamento! PS5 Payload SDK, il kit di sviluppo fondamentale per creare payload destinati a console PS5, ha appena ricevuto la versione v0.34. Questo aggiornamento, rilasciato poche ore fa, introduce importanti correzioni e miglioramenti alla stabilità e alla compatibilità. Cosa è il PS5 Payload SDK?. Per chi non lo conoscesse, il PS5 Payload SDK è un ambiente di sviluppo (SDK) progettato specificamente per creare “payload” – piccoli programmi eseguibili – da far girare su console PS5 con exploit. È la base che permette di caricare e eseguire homebrew, tool e varie utilità. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
PS5 vs PS5 PRO: specifiche tecniche a confronto, cosa cambia davvero? - 7 TFLOPs AMD Radeon RDNA Memoria 16GB GDDR6 (per la grafica) + 2GB DDR5 (per le operazioni) Spazio di archiviazione 2TB SSD2 Custom AI Upscaling PSSR ... Da everyeye.it
PS5 Pro: Sony ha migliorato la PSSR con l'ultimo SDK, Star Wars Jedi Survivor ringrazia - Nonostante venga annoverata tra i principali vanti di PlayStation 5 Pro, la tecnologia di upscaling basata sull'intelligenza artificiale PlayStation Spectral Super Resolution si è presentata al varco ... Scrive everyeye.it
Battlefield 6 PS5, PS5 Pro Performance Detailed and It’s Good News - In about a month, Electronic Arts and Battlefield Studios will release their highly anticipated first- Da playstationlifestyle.net