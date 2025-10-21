PS5 PS5 Payload SDK v0.34 Released | Novità e Fix

La comunità di sviluppo per PS5 si arricchisce di un nuovo aggiornamento! PS5 Payload SDK, il kit di sviluppo fondamentale per creare payload destinati a console PS5, ha appena ricevuto la versione v0.34. Questo aggiornamento, rilasciato poche ore fa, introduce importanti correzioni e miglioramenti alla stabilità e alla compatibilità. Cosa è il PS5 Payload SDK?. Per chi non lo conoscesse, il PS5 Payload SDK è un ambiente di sviluppo (SDK) progettato specificamente per creare “payload” – piccoli programmi eseguibili – da far girare su console PS5 con exploit. È la base che permette di caricare e eseguire homebrew, tool e varie utilità. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

