PS4 PS5 klogsrv 0.71 | Come Monitorare i Log di Sistema su PS4 e PS5 Jailbroken
Se sei uno sviluppatore o un appassionato di homebrew per PlayStation 4 e 5 jailbroken, saprai quanto sia cruciale avere accesso ai log di sistema per il debugging e l’analisi. Oggi presentiamo klogsrv, un utilissimo server socket che semplifica proprio questo processo. Cos’è klogsrv?. klogsrv è un semplice server socket che reindirizza l’output da devklog – il dispositivo che gestisce i log del kernel sulle console PlayStation 4 e 5 jailbroken – verso socket connesse sulla porta 3232. In pratica, invece di dover accedere direttamente al dispositivo di log sulla console, puoi connetterti via rete e leggere tutti i messaggi del kernel in tempo reale, un tool indispensabile per lo sviluppo di payload e homebrew. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
