PS4 PS5 gdbsrv 0.71 | Server GDB per PS4 e PS5 Jailbroken

gdbsrv è un server GDB leggero e semplice progettato specificamente per console Playstation 4 e Playstation 5 jailbroken dotate di un ELF loader. Questo strumento rappresenta una risorsa preziosa per sviluppatori e ricercatori che lavorano nel campo dell’homebrew e del reverse engineering sulle piattaforme Sony. Caratteristiche Principali. Compatibilità Multi-Piattaforma: Supporta sia PS4 che PS5. Porta Predefinita: Accetta connessioni sulla porta 2159. Versione GDB: Testato con gdb-15. Licenza Open Source: GPLv3+. Compilazione per PS4. Per compilare gdbsrv per PS4, assicurati di avere il ps4-payload-sdk installato su una macchina POSIX: john@localhost:gdbsrv$ export PS4PAYLOADSDK = optps4-payload-sdk john@localhost:gdbsrv$ make -f Makefile. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net