Provvedimenti di espulsione per due cittadini stranieri irregolari
Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata di ieri 20 ottobre 2025, la Polizia di Stato, con personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno ha dato esecuzione a due distinti provvedimenti di espulsione emessi dal Prefetto della provincia, Francesco Esposito, nei confronti di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale. Il primo provvedimento ha riguardato un cittadino di nazionalità marocchina, già detenuto presso la locale Casa Circondariale dal 27 gennaio 2024 per reati in materia di stupefacenti e con precedenti per ricettazione ed evasione. L’uomo, già destinatario di precedenti provvedimenti di espulsione ai quali non aveva ottemperato, è stato nuovamente espulso e accompagnato al C. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
