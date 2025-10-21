Prova d’inchiesta il nuovo programma di Pinuccio dedicato ai piccoli comuni arriva in Molise – L’anticipazione

Prova d’inchiesta, il nuovo programma di Pinuccio dedicato ai piccoli comuni italiani, in onda mercoledì 22 ottobre in seconda serata su La7, si svolge in Molise e inizia a Poggio Sannita, un borgo di appena 533 abitanti senza banche, distributori di benzina, carabinieri o vigili urbani. In compenso, il paese può contare su due bar, un ristorante e un alimentari. Qui Pinuccio tenterà di convincere gli abitanti a unirsi con due frazioni vicine, trovando però una certa resistenza. Dal borgo, che cerca di reinventarsi proponendosi come la “Amsterdam molisana”, patria dell’amore libero o mercenario, il viaggio prosegue a Taurasi, in Campania, dove l’inviato racconta una tipica serata estiva tra gare di talenti locali in piazza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

