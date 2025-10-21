Prova d’inchiesta il nuovo programma di Pinuccio dedicato ai piccoli comuni arriva in Molise – L’anticipazione
Prova d’inchiesta, il nuovo programma di Pinuccio dedicato ai piccoli comuni italiani, in onda mercoledì 22 ottobre in seconda serata su La7, si svolge in Molise e inizia a Poggio Sannita, un borgo di appena 533 abitanti senza banche, distributori di benzina, carabinieri o vigili urbani. In compenso, il paese può contare su due bar, un ristorante e un alimentari. Qui Pinuccio tenterà di convincere gli abitanti a unirsi con due frazioni vicine, trovando però una certa resistenza. Dal borgo, che cerca di reinventarsi proponendosi come la “Amsterdam molisana”, patria dell’amore libero o mercenario, il viaggio prosegue a Taurasi, in Campania, dove l’inviato racconta una tipica serata estiva tra gare di talenti locali in piazza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Domani il Movimento 5 Stelle sarà in piazza per dire una cosa semplice ma fondamentale: viva la stampa libera. Perché questo è un Paese malato, dove i giornalisti che fanno inchiesta e osano andare controcorrente vengono intimiditi e dove si prova a imbav Vai su Facebook
Questa sera, dopo @UGP_LA7, arriva su La7 @Pinucciosono con il suo nuovo programma: Prova d’inchiesta. Episodio 1: Un elefante sulla Sila. #provadinchiesta #pinuccio - X Vai su X
Parte dalla Sila il nuovo programma di Pinuccio, da domani “Prova d’Inchiesta” su La7 - L'ex inviato di Striscia la notizia, affiancato dalla sua storica spalla Sabino, nella prima puntata andrà in giro nel Cosentino tra Campana, Bocchigliero e Mandatoriccio per raccontare la provincia i ... Segnala msn.com
Prova d'Inchiesta da Mercoledì 15 Ottobre in seconda serata - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Secondo la7.it