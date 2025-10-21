Protezione Civile | siglato l’accordo con il gruppo di volontariato dell' associazione della Polizia di Stato

Riminitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Rimini rafforza la rete di volontariato di Protezione civile operativa sul territorio con l'approvazione della convenzione con il gruppo di volontariato e Protezione civile dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. La delibera, approvata nella seduta di giunta di martedì (21. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Protezione civile: stanziati oltre 2 milioni di euro per i contributi alle organizzazioni di volontariato. Approvati i criteri per il 2025 - La Giunta regionale, su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, ha approvato i criteri che regolano l’accesso ai contributi destinati alle ... Da regione.sardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Protezione Civile Siglato L8217accordo