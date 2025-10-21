Prossimo turno Serie A 2025 2026

Calcionews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Date, orari e partite in programma nel prossimo turno Serie A 20252026 La Serie A 20252026 sta per vivere la 8ª giornata che si giocherà da venerdì 24 a domenica 26 ottobre 2026. Prossimo turno Serie A: per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 20252026, e dove seguire in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

prossimo turno serie a 2025 2026

© Calcionews24.com - Prossimo turno Serie A 2025/2026

Scopri altri approfondimenti

prossimo turno serie 2025Probabili formazioni 8^ giornata Serie A: titolari e ballottaggi - Archiviato il 7° turno di Serie A, occhi puntati sul prossimo turno di campionato. Segnala fantamaster.it

prossimo turno serie 2025Pagellone 7ª Serie A: Milan in vetta, colpo Inter, crolla la Juve di Tudor - Rossoneri primi da soli a quota 16 punti grazie a un super Leao, Nico Paz stende la Juventus, Bonny trascina l'Inter a Roma. Scrive eurosport.it

prossimo turno serie 2025Serie A, la situazione alla 6^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno - Tutti i risultati, la classifica aggiornata e il programma della 7^ giornata. Secondo vicenzareport.it

Cerca Video su questo argomento: Prossimo Turno Serie 2025