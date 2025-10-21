Il consiglio di amministrazione di ProSieben, controllata tedesca di Mfe, ha ufficializzato la nomina di Marco Giordani a nuovo amministratore delegato, con effetto immediato, prendendo il posto di Bert Habets, che continuerà a collaborare con l’azienda in qualità di consulente. Contestualmente, Bob Rajan assume il ruolo di direttore finanziario, succedendo a Martin Mildner, che lascia l’incarico consensualmente. Lascia il suo ruolo anche il direttore generale Markus Breitenecker, la cui posizione non verrà rimpiazzata. Maria Kyriacou, presidente del consiglio di Sorveglianza di ProSieben, ha accolto il nuovo ceo sottolineando che «la sua nomina riflette l’ambizione di accelerare ulteriormente la trasformazione strategica, con un chiaro focus sull’eccellenza e una posizione di leadership nel settore dell’intrattenimento». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - ProSieben, Marco Giordani nuovo ceo