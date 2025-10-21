ProSieben Marco Giordani nuovo ceo
Il consiglio di amministrazione di ProSieben, controllata tedesca di Mfe, ha ufficializzato la nomina di Marco Giordani a nuovo amministratore delegato, con effetto immediato, prendendo il posto di Bert Habets, che continuerà a collaborare con l’azienda in qualità di consulente. Contestualmente, Bob Rajan assume il ruolo di direttore finanziario, succedendo a Martin Mildner, che lascia l’incarico consensualmente. Lascia il suo ruolo anche il direttore generale Markus Breitenecker, la cui posizione non verrà rimpiazzata. Maria Kyriacou, presidente del consiglio di Sorveglianza di ProSieben, ha accolto il nuovo ceo sottolineando che «la sua nomina riflette l’ambizione di accelerare ulteriormente la trasformazione strategica, con un chiaro focus sull’eccellenza e una posizione di leadership nel settore dell’intrattenimento». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Marco Giordani nuovo amministratore delegato di Prosieben - Il consiglio di amministrazione di Prosieben, controllata tedesca di Mfe, ha nominato Marco Giordani nuovo amministratore delegato con effetto immediato. Riporta ansa.it
ProSieben, cambio al vertice: Marco Giordani (cfo di Mediaset) nuovo ceo - Mfe ha chiamato i suoi al comando del broadcaster tedesco per accelerarne il rilancio. Lo riporta msn.com
Mfe: Marco Giordani nominato ceo di Prosiebensat (RCO) - Bob Rajan neo Cfo al posto di Martin Mildner (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Secondo ilsole24ore.com