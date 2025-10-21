Prosegue la mostra fotografica "ManualMente", organizzata dall’associazione culturale Cortona Photo Academy nelle sale al piano terreno di Palazzo Casali, sede del MAEC in Piazza Signorelli. L’esposizione, inaugurata il 10 ottobre, resterà aperta fino al 9 novembre con ingresso libero. L’iniziativa, che cade nell’anno dell’undicesimo anniversario della Photo Academy, racconta attraverso la fotografia il mondo creativo e artigiano del territorio cortonese. Cinquantacinque i protagonisti ritratti, tra artisti e artigiani, presentati in altrettanti pannelli di grande formato. Ogni sequenza fotografica documenta il gesto del fare, la concentrazione e la cura che accompagnano la nascita di un’opera o di un manufatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prosegue al Maec : "ManualMente"