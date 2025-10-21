Proposta di legge di Fratelli d' Italia | Carcere e multe fino a 10 mila euro per chi inneggia alla mafia

Palermotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reclusione da sei mesi a tre anni, e multa da mille a 10 mila euro, in conseguenza della introduzione del reato di "apologia della criminalità organizzata o mafiosa": è questo il cuore della proposta di legge presentata da Fratelli d'Italia nei due rami del Parlamento. Spiegano i parlamentari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Proposta di legge di Fratelli d’Italia: “Carcere e multe fino a 10 mila euro per chi inneggia alla mafia” - Reclusione da sei mesi a tre anni, e multa da mille a 10 mila euro, in conseguenza della introduzione del reato di “apologia della criminalità organizzata o mafiosa”: è questo il cuore della proposta ... Si legge su mondopalermo.it

proposta legge fratelli dFratelli d’Italia vuole introdurre il reato di apologia mafiosa - La proposta arriva da due esponenti politici siciliani di Fratelli d'Italia. meridionews.it scrive

proposta legge fratelli dVietato il velo integrale nelle scuole, università, uffici e luoghi pubblici: la proposta di legge di Fratelli d’Italia - Fratelli d’Italia propone legge contro il separatismo islamico: vietato il velo integrale e regole più rigide per moschee e sicurezza. Come scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Proposta Legge Fratelli D