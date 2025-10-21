Pronti ad arrestare Putin L’annuncio shock poco fa cosa succede

Le tensioni internazionali legate al conflitto in Ucraina raggiungono nuovi livelli di criticità. Il recente annuncio del ministro degli Esteri polacco ha scosso la comunità internazionale. Su Putin grava infatti un mandato di arresto della Corte penale internazionale, e Varsavia si è detta pronta a far rispettare la legge internazionale anche con azioni drastiche. Leggi anche: “Hanno chiuso l’autostrada”. Incidente stradale mortale, schianto devastante Putin, l’annuncio choc del ministro degli Esteri polacco. “Non escludiamo l’atterraggio forzato e l’arresto di Vladimir Putin” qualora il presidente russo volasse sullo spazio aereo polacco per recarsi a Budapest, dove è in fase di organizzazione un possibile incontro con il presidente americano Donald Trump. 🔗 Leggi su Tvzap.it

