Pronostico Sporting Cp-Marsiglia | la X non è contemplata
Sporting Cp-Marsiglia è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Guardando i numeri che accompagnano queste due formazioni alla terza giornata della fase a campionato della Champions League, possiamo tranquillamente dire che la X non è contemplata. Ma andiamo con ordine. (Lapresse) – Ilveggente.it Viene da un filotto incredibile il Marsiglia di De Zerbi che, dallo scorso fine settimane, è anche in testa al campionato francese. Ora, pensare che questa squadra possa mettersi alle spalle il Psg che spende almeno il doppio è difficile, ma quando si crea una giusta alchimia tutto può succedere, vedremo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche questi approfondimenti
Chi vince il Mondiale 2025? Il pronostico di Sky Sport F1 #SkyMotori #F1 #Formula1 #USGP - X Vai su X
Sport Event. . INTERVISTA POST GARA TECHMADE vs ATELLA SPORTING MISTER ANTONIO CRISTIANO - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Sporting-Marsiglia 22 Ottobre: transalpini lanciatissimi - Olympique Marsiglia si affrontano mercoledì 22 ottobre alle 21:00, nella terza giornata di Champions League, in una gara cruciale per entrambe le squadre: pronostico, quote e scommesse ruo ... Lo riporta bottadiculo.it