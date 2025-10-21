Pronostico Sporting Cp-Marsiglia | la X non è contemplata

Sporting Cp-Marsiglia è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Guardando i numeri che accompagnano queste due formazioni alla terza giornata della fase a campionato della Champions League, possiamo tranquillamente dire che la X non è contemplata. Ma andiamo con ordine. (Lapresse) – Ilveggente.it Viene da un filotto incredibile il Marsiglia di De Zerbi che, dallo scorso fine settimane, è anche in testa al campionato francese. Ora, pensare che questa squadra possa mettersi alle spalle il Psg che spende almeno il doppio è difficile, ma quando si crea una giusta alchimia tutto può succedere, vedremo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

