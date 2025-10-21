Pronostico Real Madrid-Juventus | i Blancos vedono rosso contro le italiane

Ilveggente.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Real Madrid-Juventus è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. I tifosi bianconeri, al momento del sorteggio, avevano cerchiato in rosso la data della sfida con il Real Madrid, una delle “classiche” – le due squadre si sono affrontate per ben due volte in finale di Champions League, nel 1998 e nel 2017, entrambe vinte dalle Merengues – che a livello internazionale hanno in assoluto più appeal. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico real madrid juventus i blancos vedono rosso contro le italiane

© Ilveggente.it - Pronostico Real Madrid-Juventus: i Blancos “vedono rosso” contro le italiane

Contenuti che potrebbero interessarti

pronostico real madrid juventusPronostico Real Madrid-Juventus: i Blancos “vedono rosso” contro le italiane - Juventus è una partita della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, formazioni, pronostico. Riporta ilveggente.it

pronostico real madrid juventusReal Madrid-Juventus pronostico e quote - Infatti, le quote per l’Over 2,5 sono più basse rispetto a quelle dell’Under. calciomercato.com scrive

pronostico real madrid juventusPronostico Real Madrid vs Juventus – 22 Ottobre 2025 - Allo Stadio Santiago Bernabéu il 22 Ottobre 2025 alle 21:00 va in scena una sfida di grande fascino in UEFA Champions League: Real Madrid - Come scrive news-sports.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Real Madrid Juventus