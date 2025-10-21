Pronostico Real Madrid-Juventus | i Blancos vedono rosso contro le italiane
Real Madrid-Juventus è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. I tifosi bianconeri, al momento del sorteggio, avevano cerchiato in rosso la data della sfida con il Real Madrid, una delle “classiche” – le due squadre si sono affrontate per ben due volte in finale di Champions League, nel 1998 e nel 2017, entrambe vinte dalle Merengues – che a livello internazionale hanno in assoluto più appeal. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Liga Thread È subito testa a testa #RealBarca, come da facile pronostico Entrambe hanno preso una scoppola Il Real 5-2 nel derby con l’Atleti Il Barca 4-1 a Siviglia (senza Yamal) La differenza la fa il pari a Vallecano (1-1) dei blaugrana, che restano quindi - X Vai su X
? #SerieC1 Il Pineta rispetta il pronostico, fa quattro su quattro e si conferma in vetta alla classifica del campionato di serie C1, che nella quarta giornata rafforza le ambizioni di Mezzolombardo, Calcio Bleggio e Cus Trento, ridimensionando – quanto meno p Vai su Facebook
Pronostico Real Madrid-Juventus: i Blancos “vedono rosso” contro le italiane - Juventus è una partita della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, formazioni, pronostico. Riporta ilveggente.it
Real Madrid-Juventus pronostico e quote - Infatti, le quote per l’Over 2,5 sono più basse rispetto a quelle dell’Under. calciomercato.com scrive
Pronostico Real Madrid vs Juventus – 22 Ottobre 2025 - Allo Stadio Santiago Bernabéu il 22 Ottobre 2025 alle 21:00 va in scena una sfida di grande fascino in UEFA Champions League: Real Madrid - Come scrive news-sports.it