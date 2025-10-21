Tomas Machac e Flavio Cobolli apriranno il programma sul #glaubandich Court alle ore 13:00 con la prospettiva di incontrare Sinner nel secondo turno, a meno che l’altoatesino non perda inopinatamente contro Altmaier. Il ceco si è ritirato da diverse partite in questa stagione, l’ultima volta Shanghai due settimane fa, ma nonostante tutto ha comunque vinto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Tomas Machac – Flavio Cobolli, Vienna 22-10-2025