Jannik Sinner e Daniel Altmaier si giocano il passaggio al secondo turno contro uno tra Machac e Cobolli dunque un derby italiano è possibile. I due si ritrovano dopo Shanghai, torneo nel quale l’italiano ha dovuto ritirarsi per crampi nel turno successivo ma a giudicare da come ha giocato la Six Kings Slam sembra essersi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Jannik Sinner – Daniel Altmaier, Vienna 22-10-2025