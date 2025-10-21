Alexei Popyrin e Matteo Berrettini apriranno il programma sul centrale intorno alle ore 13:30, lo stesso sul quale poche ore dopo Sinner affronterà Altmaier. L’italiano continua a cercare la sua forma migliore dopo essere tornato in attività dopo il “solito” infortunio ma la strada è ancora lunga come dimostrano le sole due vittorie nelle ultime . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Alexei Popyrin – Matteo Berrettini, Vienna 22-10-2025