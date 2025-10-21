Pronostico Chelsea-Ajax | la partita è senza storia

Chelsea-Ajax è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Due soli precedenti nella storia: e Chelsea imbattuto (una vittoria e un pareggio). Nelle ultime cinque partite giocate in manifestazioni Uefa l’attuale squadra di Enzo Maresca o ha sempre segnato oppure ha preso gol: in poche parole è da una vita che un match giocato dai Blues al di là dei confini non finisce zero a zero. (Lapresse) – Ilveggente.it E questo Chelsea, cresciuto in maniera esponenziale nell’ultimo anno grazie al lavoro del tecnico italiano, non vuole abbassare la guardia e contro un Ajax giovane, che ne ha perse due su due in questo avvio di manifestazione, senza nemmeno segnare un gol, è tutto troppo semplice. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

