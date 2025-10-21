Pronostico Brann-Rangers | cambio tecnico e svolta immediata

Ilveggente.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brann-Rangers è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Cinque vittorie di fila in casa per il Brann, che nel pomeriggio di giovedì ospita i Rangers nella terza giornata di Europa League. Un filotto che si potrebbe fermare, nonostante gli scozzesi siano ancora a zero punti in classifica e non stiano vivendo il migliore momento della loro stagione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, gli ospiti non vincono dallo scorso 28 settembre (poi tre pareggi e una sconfitta) e in questa manifestazione hanno collezionato due sconfitte contro Genk e Strurm Graz. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico brann rangers cambio tecnico e svolta immediata

© Ilveggente.it - Pronostico Brann-Rangers: cambio tecnico e svolta immediata

Leggi anche questi approfondimenti

Pronostico Plzen-Rangers, secondo i bookie un'opzione è probabile: ecco quale - Al gruppo di squadre che hanno ipotecato il passaggio ai playoff di Champions League appartengono sicuramente i Rangers che, in Scozia, hanno superato 3- Scrive tuttosport.com

Pronostico Plzen-Rangers, un'opzione sembra probabile: ecco quale - Al gruppo di squadre che hanno ipotecato il passaggio ai playoff di Champions League appartengono sicuramente i Rangers che, in Scozia, hanno superato 3- Scrive corrieredellosport.it

Pronostico Panathinaikos-Rangers, operazione rimonta per i greci: le quote... - 0 di otto giorni fa, che avvicina sensibilmente gli scozzesi al terzo turno preliminare di Champions League. Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Brann Rangers Cambio