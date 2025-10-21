Pronostico Brann-Rangers | cambio tecnico e svolta immediata
Brann-Rangers è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Cinque vittorie di fila in casa per il Brann, che nel pomeriggio di giovedì ospita i Rangers nella terza giornata di Europa League. Un filotto che si potrebbe fermare, nonostante gli scozzesi siano ancora a zero punti in classifica e non stiano vivendo il migliore momento della loro stagione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, gli ospiti non vincono dallo scorso 28 settembre (poi tre pareggi e una sconfitta) e in questa manifestazione hanno collezionato due sconfitte contro Genk e Strurm Graz. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche questi approfondimenti
Lille-Brann Bergen (Europa League, 25-09-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici https://ift.tt/PmtXW3x #scommesse #pronostici - X Vai su X
Pronostico Plzen-Rangers, secondo i bookie un'opzione è probabile: ecco quale - Al gruppo di squadre che hanno ipotecato il passaggio ai playoff di Champions League appartengono sicuramente i Rangers che, in Scozia, hanno superato 3- Scrive tuttosport.com
Pronostico Plzen-Rangers, un'opzione sembra probabile: ecco quale - Al gruppo di squadre che hanno ipotecato il passaggio ai playoff di Champions League appartengono sicuramente i Rangers che, in Scozia, hanno superato 3- Scrive corrieredellosport.it
Pronostico Panathinaikos-Rangers, operazione rimonta per i greci: le quote... - 0 di otto giorni fa, che avvicina sensibilmente gli scozzesi al terzo turno preliminare di Champions League. Da tuttosport.com