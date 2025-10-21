Pronostico Brann-Rangers | cambio tecnico e svolta immediata

Brann-Rangers è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Cinque vittorie di fila in casa per il Brann, che nel pomeriggio di giovedì ospita i Rangers nella terza giornata di Europa League. Un filotto che si potrebbe fermare, nonostante gli scozzesi siano ancora a zero punti in classifica e non stiano vivendo il migliore momento della loro stagione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, gli ospiti non vincono dallo scorso 28 settembre (poi tre pareggi e una sconfitta) e in questa manifestazione hanno collezionato due sconfitte contro Genk e Strurm Graz. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

