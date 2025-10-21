Pronostico Braga-Stella Rossa | c’è il fattore decisivo

Braga-Stella Rossa è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Braga è una squadra cresciuta moltissimo nel corso degli ultimi anni. I portoghesi, ogni stagione, fanno una coppa europea e hanno iniziato benissimo questa Europa League. Due vittorie in altrettante partite. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Senza nemmeno subire gol. Ed è questo il fattore che nel match contro la Stella Rossa potrebbe decisamente fare la differenza. Un solo punto in due partite giocate per la formazione ospite, sono un bottino che indicano come i serbi non siano decisamente pronti a giocare questo tipo di manifestazioni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

