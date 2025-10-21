Pronostico Bayern Monaco-Club Brugge | la clamorosa striscia non s’interrompe
Bayern Monaco-Club Brugge è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Bayern Monaco è una delle squadre più forti d’Europa e ha una clamorosa striscia aperta che sicuramente continuerà anche dopo la serata di mercoledì: la squadra di Kompany infatti non perde in casa in sfide del girone di Champions da 35 volte. Quindi svariati anni e, inoltre, ha perso solamente una delle ultime dieci partite Uefa contro formazioni belghe. Insomma, ci siamo capiti. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
