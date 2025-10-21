Pronostico Atalanta-Slavia Praga | occasione d’oro per la Dea

Ilveggente.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atalanta-Slavia Praga è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Torna a suonare la musichetta della Champions League alla New Balance Arena di Bergamo. E l’occasione è di quelle buone, per l’ Atalanta, per mettere in cascina altri punti e continuare a scalare la classifica del maxigirone. La squadra di Ivan Juric si era sbloccata nella seconda giornata, battendo in rimonta il Club Brugge, ribaltato nell’ultimo quarto d’ora da Samardzic e Pasalic (2-1), e prendendosi una piccola “rivincita” per l’eliminazione subita nella passata edizione della coppa dalle grandi orecchie proprio contro il club belga. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico atalanta slavia praga occasione d8217oro per la dea

© Ilveggente.it - Pronostico Atalanta-Slavia Praga: occasione d’oro per la Dea

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pronostico atalanta slavia pragaPronostico Atalanta-Slavia Praga: occasione d’oro per la Dea - Slavia Praga è una partita della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, formazioni, pronostico. Riporta ilveggente.it

pronostico atalanta slavia pragaPronostici Champions League: analisi e scommesse su Atalanta-Slavia Praga, 3° giornata del 22-10-2025 - Analisi, guida tv, probabili formazioni, quote e scommesse 3° giornata UEFA Champions League. Come scrive betitaliaweb.it

pronostico atalanta slavia pragaPronostico Champions League, Atalanta - Slavia Praga: Scamacca l'ariete per abbattere il muro ceco a 2.50 - Slavia Praga brilla nella terza giornata della fase campionato di Champions League: pronostici e quote. Si legge su assopoker.com

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Atalanta Slavia Praga