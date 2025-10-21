Atalanta-Slavia Praga è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Torna a suonare la musichetta della Champions League alla New Balance Arena di Bergamo. E l’occasione è di quelle buone, per l’ Atalanta, per mettere in cascina altri punti e continuare a scalare la classifica del maxigirone. La squadra di Ivan Juric si era sbloccata nella seconda giornata, battendo in rimonta il Club Brugge, ribaltato nell’ultimo quarto d’ora da Samardzic e Pasalic (2-1), e prendendosi una piccola “rivincita” per l’eliminazione subita nella passata edizione della coppa dalle grandi orecchie proprio contro il club belga. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Atalanta-Slavia Praga: occasione d’oro per la Dea