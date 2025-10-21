Pronostici di oggi 22 ottobre | la Juve sfida il Real al Bernabeu più facile per l’Atalanta a Bergamo contro lo Slavia
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 22 ottobre. Un Tudor sotto pressione guiderà la sua Juve in crisi in una trasferta tra le più difficili che si possano immaginare, contro un Real Madrid che si presenta da primo in classifica nel suo campionato. A Bergamo secondo Massimiliano potrebbe essere la serata di Lookman . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Musetti-Tsitsipas oggi all'Atp Vienna 2025: orario, precedenti, dove vederla in tv, pronostici Match importante per l'azzurro anche in vista della corsa alle Atp Finals - X Vai su X
Pronostici Champions League oggi 20 ottobre 2025: analisi, quote e scommesse consigliate Vai su Facebook
Pronostici Championship 21-22 ottobre: si allunga la striscia vincente - Championship, nel campionato cadetto inglese c'è una squadra che finora non ha mai perso e viene da ben quattro vittorie di fila. ilveggente.it scrive
Schedina 22 ottobre: focus su Bayern, Liverpool, Chelsea e Marsiglia - Per la schedina calcio estero, ci occupiamo della terza giornata di Champions League, con i match di Liverpool. Scrive assopoker.com
Pronostici Champions League: analisi e scommesse su Atalanta-Slavia Praga, 3° giornata del 22-10-2025 - Analisi, guida tv, probabili formazioni, quote e scommesse 3° giornata UEFA Champions League. betitaliaweb.it scrive