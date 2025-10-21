Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 21 ottobre. Union Saint-Gilloise-Inter, che si gioca nello stadio dell’Anderlecht, e Napoli-PSV, sono le due partite che vedono coinvolte squadre di Serie A e dunque le più interessanti per noi, ma attenzione anche alle trasferte di Man City e Villarreal oltre a la sfida dell’Emirates tra i . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 21 ottobre: Inter e Napoli in Champions League