Pronostici Championship 21-22 ottobre | si allunga la striscia vincente
Championship, nel campionato cadetto inglese c’è una squadra che finora non ha mai perso e viene da ben quattro vittorie di fila. Si riprende immediatamente a giocare in Championship, il campionato cadetto del sistema calcistico inglese. Il Coventry, nello scorso fine settimana, ha portato a casa l’ennesimo successo, battendo 2-0 il Blackburn e regalando altri tre punti a Frank Lampard, tecnico degli Sky Blues. Un filotto impressionante quello di Grimes e compagni, che vincono ininterrottamente da quattro giornate, nelle quali hanno realizzato 14 reti complessive senza subirne nessuna. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oba Femi metterà in palio l'NXT Championship a Roadblock in una sfida #WWENXT vs #TNA! Il Ruler difenderà la cintura contro Moose, attuale TNA X-Division Champion. Il titolo della Total Nonstop Action NON verrà difeso nella contesa. Qui trovate la card d - facebook.com Vai su Facebook
Pronostici Championship, quote e pronostico di Leicester-Southampton - Riflettori puntati sul "King Power Stadium" per il recupero della 38ª giornata di Championship tra il Leicester e il Southampton. Come scrive corrieredellosport.it
Pronostici Championship 22-23 Ottobre: Schedina 13ª Giornata - Il secondo campionato inglese è tra i più combattuti al mondo, con partite sempre in bilico e sorprese dietro l’angolo. Lo riporta bottadiculo.it