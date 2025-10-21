Pronostici Championship 21-22 ottobre | si allunga la striscia vincente

Championship, nel campionato cadetto inglese c’è una squadra che finora non ha mai perso e viene da ben quattro vittorie di fila.  Si riprende immediatamente a giocare in Championship, il campionato cadetto del sistema calcistico inglese. Il Coventry, nello scorso fine settimana, ha portato a casa l’ennesimo successo, battendo 2-0 il Blackburn e regalando altri tre punti a Frank Lampard, tecnico degli Sky Blues. Un filotto impressionante quello di Grimes e compagni, che vincono ininterrottamente da quattro giornate, nelle quali hanno realizzato 14 reti complessive senza subirne nessuna. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

