Promozione mister Omiccioli Fano da batticuore
"Alla fine è stata una partita bella, emozionante, con una vittoria, penso, meritata", dice Mirco Omiccioli il giorno dopo la vittoria in fotofinish sul coriaceo San Costanzo che è stato superato (2-1) con una magia di Sartori nell’extra-time. "Una gara anche tribolata – prosegue nella sua analisi il tecnico fanese – perché se non riesci a fare gol, poi rischi di prenderlo come è successo con quella rimessa corta di Saponaro che ha preso per terra. Anche se noi potevamo riaggiustarla prima". Onore comunque al San Costanzo Marottese. "Hanno fatto un bel gol e poi hanno pure sbagliato il raddoppio perché quando ti scopri per cercare il pareggio loro sono stati piuttosto efficaci nelle ripartenza con i due Saurro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
PROMOZIONE D - POSTPARTITA Il commento di mister Tarsitano dopo il 4-1 della AC Santostefanese con la Novese - facebook.com Vai su Facebook
Promozione, Coppa Italia: oggi alle 20 con il S.Costanzo. Fano, c’è il turnover - Impegno infrasettimanale questa sera per l’Alma che allo stadio "Mancini" (inizio ore 20, prezzo unico 5 euro) ... Da ilrestodelcarlino.it
Promozione. L’Alma Fano chiama i suoi tifosi. Campagna abbonamenti aperta - Mentre cresce l’attesa per il debutto casalingo dell’Alma Fano in promozione, domenica 14 settembre alle 15,30 contro il Tavullia Valfoglia, mister Omiccioli punta al recupero di tutti gli assenti del ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Per il Fano segnali di rinascita per cancellare un incubo: tifosi e squadra, cosa succede - FANO Sono incoraggianti segnali di rinascita quelli che il movimento calcistico fanese sta lanciando da qualche mese a questa parte, come se ci si stesse risvegliando da un incubo in cui squadra e ... Segnala corriereadriatico.it