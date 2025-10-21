promozione mister omiccioli fano da batticuore

"Alla fine è stata una partita bella, emozionante, con una vittoria, penso, meritata", dice Mirco Omiccioli il giorno dopo la vittoria in fotofinish sul coriaceo San Costanzo che è stato superato (2-1) con una magia di Sartori nell’extra-time. "Una gara anche tribolata – prosegue nella sua analisi il tecnico fanese – perché se non riesci a fare gol, poi rischi di prenderlo come è successo con quella rimessa corta di Saponaro che ha preso per terra. Anche se noi potevamo riaggiustarla prima". Onore comunque al San Costanzo Marottese. "Hanno fatto un bel gol e poi hanno pure sbagliato il raddoppio perché quando ti scopri per cercare il pareggio loro sono stati piuttosto efficaci nelle ripartenza con i due Saurro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

