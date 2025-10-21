Project N | il ritorno di Senran Kagura nel 2026 su iOS e Android

Il mondo delle shinobi sta per tornare. Marvelous e Honey?Parade Games hanno annunciato ufficialmente Project N, il nuovo capitolo della storica serie Senran Kagura, in arrivo nel 2026 su iOS e Android (inizialmente in Giappone). Si tratta del primo grande ritorno della saga dopo diversi anni di pausa, con una storia completamente inedita e un cast di nuove protagoniste. Project N sarà ambientato tre anni dopo gli eventi di Shinobi Master Senran Kagura: NEW LINK e introdurrà cinque nuove shinobi, protagoniste di una narrazione del tutto originale ambientata in una nuova scuola. Il character design sarà ancora una volta curato da Nan Yaegashi, l’artista che ha dato vita alle eroine più iconiche del franchise, garantendo uno stile riconoscibile e coerente con l’eredità della serie. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Project N: il ritorno di Senran Kagura nel 2026 su iOS e Android

