Proiettile con la foto di un poliziotto | il ritrovamento nei giardini davanti alla Questura indagini in corso
Indagini in corso sul ritrovamento avvenuto questa mattina nei giardini Isabella d'Aragona, a pochi passi dalla Questura di Bari. Sulla fontana presente nell'area verde è stato rinvenuto un proiettile, accompagnato da un ritaglio di giornale con l'immagine generica di un poliziotto di spalle. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Approfondisci con queste news
Francesco Emilio Borrelli. . Operazione interforze 'alto impatto' a Caivano Sabato scorso due stese e domenica proiettile a don Patriciello (ANSA) - NAPOLI, 30 SET - Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione ad "alto impatto" interforze Vai su Facebook
Bari, proiettile e ritaglio di una pagina della «Gazzetta» con la foto di un poliziotto a pochi passi dalla Questura: si indaga - Non sono stati trovati biglietti o messaggi che possano far risalire a un destinatario preciso dell’atto, che al momento viene interpretato come una possibile intimidazione ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Proiettile con la foto di un poliziotto davanti alla Questura di Bari, è allarme - Questa mattina, proprio davanti alla Questura di Bari, sulla Fontana delle Anfore presente all'interno del giardino Isabella d'Aragona, è stato rinvenuto un proiettile insieme ad ... msn.com scrive