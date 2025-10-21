Programmi TV martedì 21 ottobre 2025 | fiction e reality
“Il commissario Montalbano” su Rai 1, “Grande Fratello” su Canale 5, “Shark” su Sky Cinema 1. Guida ai programmi Tv della serata del 21 ottobre 2025. Martedì 21 ottobre 2025 porta in TV una serata ricca di emozioni, tra fiction di culto, film spettacolari, reality, talk show e grande calcio europeo. Su Rai 1 torna “Il commissario Montalbano” con un episodio intenso, mentre Canale 5 propone una nuova puntata del “Grande Fratello”. Sky Cinema offre titoli per tutti i gusti, da “Shark” con Jason Statham al prequel animato de “Il Signore degli Anelli”. Su Sky Sport, occhi puntati sulla Champions League con Inter e Napoli in campo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Programmi tv Stasera, 21 ottobre - Stasera in TV ci aspetta una serata ricca di spettacoli e intrattenimento con una vasta programmazione su tutti i principali canali televisivi. Si legge su superguidatv.it