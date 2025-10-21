Progetto localizzazione e vincoli | è tutto ok Il progetto della circonvallazione prosegue
Circonvallazione Ovest sempre più vicina. Una delibera approvata dal Consiglio comunale di Bondeno ha praticamente spianato la strada alla realizzazione dell’arteria. Un atto decisivo, con il quale l’assise ha approvato il progetto definitivo, la localizzazione dell’opera e l’apposizione di un. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
