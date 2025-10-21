Profumi contraffatti venduti online e cosmetici pericolosi | sequestrata merce per oltre 100mila euro
Profumi e accessori contraffatti, ma anche cosmetici ritenuti pericolosi per la salute. Merce per oltre 100mila euro è stata sequestrata, nel corso di due distinte operazioni, dai finanzieri del Comando provinciale di Bari.Con una prima operazione, i militari del Nucleo di Polizia. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Profumi e bracciali contraffatti, prodotti per manicure sotto sequestro nel Barese - 908 cosmetici con TPO, sostanza cancerogena vietata dall'UE. Si legge su informatissimo.net
Profumi falsi, scoperto maxi deposito a Ferrara: venivano venduti online - Si tratta di quanto è stato scoperto nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Ferrara. Si legge su ilrestodelcarlino.it