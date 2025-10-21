Profilo – Takaichi Sanae il primo ministro donna del Giappone
Una donna alla guida del Giappone? Fino a qualche anno fa sarebbe stata un’utopia, oggi è realtà. Takaichi Sanae è diventata leader del Partito Liberal Democratico (Ldp) e, in seguito ad un accordo tra lo stesso e il Partito dell’Innovazione (Ishin) di centrodestra, è diventata la prima donna a ricoprire la carica di primo ministro del Paese. Takaichi, 64 anni, dopo due tentativi andati a vuoto ha ottenuto la presidenza del Ldp e la carica di primo ministro. Il suo modello dichiarato? L’ex primo ministro britannico Margaret Thatcher. La sua parola d’ordine? Crescita economica. “Sono qui oggi per riportare il Giappone ai vertici del mondo. 🔗 Leggi su It.insideover.com
