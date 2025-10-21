Produzioni ininterrotte il week-end del Festival di letteratura del lavoro
Sabato 25 e domenica 26 ottobre al villaggio operaio Unesco Crespi d’Adda (Bg), il Festival di letteratura del lavoro Produzioni Ininterrotte ospita all’Unesco Visitor Centre, in corso Manzoni 18, tre appuntamenti che vedono protagonisti Marco Dusatti, autore di illustrazioni e acquerelli, Maia Guarnaccia Molho, noto manager, scrittore e regista, e Simone Tempia, diventato popolare con i dialoghi tra Sir e Lloyd nati su una pagina social. Tre incontri che mettono in risalto il rapporto tra lavoro e creatività e i diversi modi di riflettere sul mondo e sulla vita. Il programma completo del Festival si trova sul sito www. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Un grazie speciale a Nico Acampora | VIETATO CALPESTARE I SOGNI e a ASST Bergamo Ovest per il viaggio nel mondo del lavoro del weekend appena trascorso! Non perdere i prossimi appuntamenti di PRODUZIONI ININTERROTTE - Festival di Letteratu Vai su Facebook
Produzioni Ininterrotte - Dal 4 ottobre al 7 dicembre 2025 torna il festival dedicato alla letteratura del lavoro, giunto alla sua settima edizione. Da ecodibergamo.it