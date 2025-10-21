Produzioni ininterrotte il week-end del Festival di letteratura del lavoro

Bergamonews.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 e domenica 26 ottobre al villaggio operaio Unesco Crespi d’Adda (Bg), il Festival di letteratura del lavoro Produzioni Ininterrotte ospita all’Unesco Visitor Centre, in corso Manzoni 18, tre appuntamenti che vedono protagonisti Marco Dusatti, autore di illustrazioni e acquerelli, Maia Guarnaccia Molho, noto manager, scrittore e regista, e Simone Tempia, diventato popolare con i dialoghi tra Sir e Lloyd nati su una pagina social. Tre incontri che mettono in risalto il rapporto tra lavoro e creatività e i diversi modi di riflettere sul mondo e sulla vita. Il programma completo del Festival si trova sul sito  www. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

produzioni ininterrotte il week end del festival di letteratura del lavoro

© Bergamonews.it - “Produzioni ininterrotte”, il week-end del Festival di letteratura del lavoro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Produzioni Ininterrotte - Dal 4 ottobre al 7 dicembre 2025 torna il festival dedicato alla letteratura del lavoro, giunto alla sua settima edizione. Da ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Produzioni Ininterrotte Week End