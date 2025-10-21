Produzione carta da macero Italia seconda in Europa

Roma, 21 ottobre 2025 – L’Italia si conferma tra i leader europei nel riciclo e nella produzione della carta da macero, con risultati ben oltre i target fissati dall’ Unione Europea: questo il quadro che emerge dal Rapporto Unirima 2025, presentato oggi a Roma che, giunto alla sua ottava edizione, offre una panoramica di un settore industriale storico dell’ economia green italiana, con un fatturato complessivo stimato in circa 4 miliardi di euro. I dati del report Unirima 2025. Nel 2024 la produzione nazionale di carta da macero si è attestata a 6,8 milioni di tonnellate (-0,8% rispetto al 2023), assicurando all’Italia il mantenimento del secondo posto nella classifica Europea dopo la Germania, e davanti a Spagna e Francia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Produzione carta da macero, Italia seconda in Europa

