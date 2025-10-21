Processo per stupro a Macerata la hostess del caso ‘30 secondi’ | Sentenza vergognosa

Macerata, 21 ottobre 2025 – La sentenza di primo grado dei giudici di Macerata, che ha scagionato un 31enne da un’accusa di stupro nei confronti di una ragazza, ai tempi 17enne, è purtroppo simile a quella emessa per il caso dei ‘30 secondi’, di cui fu vittima una hostess lombarda nel giugno di quest’anno. "Quando sento queste notizie ormai lo sconforto prevale sulla rabbia. Sono sempre più convinta che, per quanto riguarda le violenze di genere, in questo Paese ci sia un'arretratezza culturale spaventosa che non può e non deve essere più tollerata. Ogni volta che provo a ragionare con ottimismo vengo raggiunta da sentenze come questa vergognosa di Macerata che lasciano poco spazio alla positività”, ha detto oggi Barbara D’Astolto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Processo per stupro a Macerata, la hostess del caso ‘30 secondi’: “Sentenza vergognosa”

Approfondisci con queste news

Spettacolo per i giovani a Tagliacozzo e Celano "Artemisia Gentileschi pittrice. Cronaca di un processo per stupro" - facebook.com Vai su Facebook

Lo stupro di gruppo, in un audio la vittima smentirebbe la violenza: imputati pronti a chiedere revisione del processo https://ift.tt/8TzM9Og - X Vai su X

Assolto dallo stupro di una 17enne. “Lei non era vergine. Se ha deciso di appartarsi, sapeva cosa sarebbe successo” - Macerata, passaggi choc dei giudici nelle motivazioni della sentenza di assoluzione dall’accusa di violenza sessuale. Riporta msn.com

Processo per stupro di gruppo, Ciro Grillo e suoi 3 amici condannati: pene tra 6 e 8 anni - A Tempo Pausania si è chiuso con la condanna di tutti e quattro gli imputati il processo di primo grado - Riporta tg24.sky.it