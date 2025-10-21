Processo a Santanchè per le false comunicazioni sociali su Visibilia sentenza entro un anno
I giudici hanno fissato un fitto calendario di udienze, e verrà sentita anche la ministra. La procura ha rinunciato a una prova che avrebbe potuto sollevare un conflitto alla Consulta. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Il processo a #Santanchè per truffa all’Inps è stato fermato in attesa della pronuncia della Consulta. Ci vorranno da 4 mesi a un anno. La melina salva pitonessa - X Vai su X
Truffa all’Inps, il voto del Senato ferma il processo alla ministra Daniela Santanché L’esponente del governo Meloni è accusata di indebita percezione di oltre 126mila euro per 20.117 ore di cassa integrazione Covid Vai su Facebook
Daniela Santanchè rinviata a giudizio: “False comunicazioni sociali nel caso Visibilia”. Schlein e Conte: “Ora Meloni pretenda le dimissioni” - L’esponente di Fratelli d’Italia è stata rinviata a giudizio dalla giudice per l’udienza preliminare Anna Magelli per false comunicazioni ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Santanchè a processo a Milano per falso in bilancio sul caso Visibilia. Opposizioni chiedono le dimissioni - La ministra del Turismo Daniela Santanchè, con altre persone, è stata rinviata a giudizio dalla gup Anna Magelli per false comunicazioni sociali in merito al caso Visibilia, una delle società del ... Come scrive ilmessaggero.it
Processo Visibilia, procura chiede di sentire Santanchè. Pm: stralciare sue conversazioni - Oggi, 16 settembre, al tribunale di Milano c'è stata una nuova udienza del processo con al centro le accuse di false comunicazioni sociali sui bilanci delle società del gruppo editoriale Visibilia, ... Segnala tg24.sky.it