Problemi da segnalare? Scriveteci su WhatsApp

Ci sono problemi da segnalare? Scriveteci una mail o un messaggio Whatsapp e daremo spazio alle vostre indicazioni. Scrivete e segnalate situazioni di degrado: grazie alle informazioni dei cittadini cronisti insieme tenteremo di rendere migliori i quartieri della città. Continuate a denunciare quello che non va scrivendo alla mail: [email protected] oppure al nostro numero WhatsApp dedicato al cittadino-cronista al 334 6992543 e pubblicheremo le vostre proteste per cercare di migliorare insieme la nostra città. Da mesi stiamo raccogliendo spunti e suggerimenti con l’obiettivo di risolvere piccoli e grandi problemi, dalle buche agli ostacoli sui marciapiedi fino ai problemi di sicurezza e igiene. 🔗 Leggi su Lanazione.it

