Probabili formazioni Union SG Inter scocca l’ora di Pio Esposito! Le idee di Chivu col Napoli dietro l’angolo

Inter News 24 Probabili formazioni Union SG Inter, scocca l’ora di Pio Esposito! Le idee di Chivu con la gara contro il Napoli dietro l’angolo. Vietato sbagliare in Champions League, ma con un occhio, inevitabilmente, rivolto al campionato. La sfida di questa sera a Bruxelles contro l’Union Saint-Gilloise capita proprio nel mezzo di due trasferte durissime per l’Inter: quella vinta a Roma e quella, cruciale, di sabato prossimo a Napoli. Per questo, il tecnico Cristian Chivu è pronto a operare un ampio turnover per gestire le energie e dare spazio a chi finora ha giocato meno. Rivoluzione in vista: fino a 7 cambi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Probabili formazioni Union SG Inter, scocca l’ora di Pio Esposito! Le idee di Chivu col Napoli dietro l’angolo

