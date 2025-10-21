Probabili formazioni Union Saint-Gilloise Inter | Chivu vara l’attacco baby

Probabili formazioni Union Saint-Gilloise Inter. Dopo aver piegato la Roma in campionato, agganciandola a quota 15 punti e ritrovando morale e certezze, l’Inter di Cristian Chivu torna a tuffarsi nell’Europa che conta. I nerazzurri volano in Belgio per affrontare l’ Union Saint-Gilloise nel terzo turno della fase a gironi di Champions League, con l’obiettivo di consolidare la vetta del girone e dare continuità alla striscia positiva. L’Union Saint-Gilloise: una favola moderna del calcio belga. La Vieille Dame del Belgio sta vivendo una seconda giovinezza. Dopo quasi novant’anni d’attesa, l’Union Saint-Gilloise ha riconquistato lo scudetto nella Jupiler League 202425, completando una rinascita sportiva iniziata grazie all’imprenditore Tony Bloom, già proprietario del Brighton. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

News recenti che potrebbero piacerti

?Union Saint-Gilloise-Inter: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League Vai su Facebook

Probabili formazioni di Union Saint Gilloise-Inter #SkySport #SkyUCL - X Vai su X

Union Saint-Gilloise-Inter: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League - I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci da sei vittorie consecutive, volano in Belgio per il terzo turno della coppa dalle grandi orecchie ... Da tuttosport.com

Union Saint-Gilloise – Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. Lo riporta generationsport.it

Le probabili formazioni di Union SG-Inter (Champions League) - La terza giornata della fase campionato di Champions League vedrà l' Inter impegnata in trasferta per affrontare l' Union Saint- Segnala msn.com