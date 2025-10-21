Probabili formazioni Real Madrid Juve | unica certezza dietro dubbio in mezzo E davanti salgono le quotazioni di… Ultimissime
Probabili formazioni Real Madrid Juve: unica certezza dietro, dubbio in mezzo. E davanti salgono le quotazioni di. Ultimissime sulle scelte di Tudor. Ieri testa bassa alla Continassa. Oggi, martedì, è il giorno del consueto allenamento di vigilia, prima della partenza per Madrid nel pomeriggio. Ma i nuvoloni intorno alla Juventus sono tanti, troppi, così come gli enigmi che circondano una formazione destinata a essere un vero rompicapo. L’incertezza regna sovrana sulle scelte di Igor Tudor per la Champions, lo scrive Tuttosport. Il tecnico pare intenzionato a dare continuità alla difesa a quattro, nonostante si tratti di uno schieramento che, si vocifera, non convince neppure lui fino in fondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Probabili formazioni di Union Saint Gilloise-Inter #SkySport #SkyUCL - X Vai su X
? Cremonese-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com Vai su Facebook
Real Madrid-Juventus probabili formazioni, chi gioca in Champions: le ultime su David, Vlahovic, Bremer e Cabal - Dopo la sconfitta di Como la Juventus di Tudor scende in campo a Madrid per affrontare il Real: di scena la terza partita di Champions League 25/26. Secondo goal.com
Real Madrid - Juventus dove vederla: probabili formazioni e analisi tattica del Match di Champions - Real Madrid vs Juventus 2025/26: scopri dove vedere la partita, le probabili formazioni e l’analisi tattica del match di Champions League ... Si legge su tag24.it
Real Madrid-Juventus: formazioni, quote, guida tv e pronostici sul big match della 3° giornata di Champions League - Analisi, guida tv, probabili formazioni, quote e scommesse 3° giornata UEFA Champions League. Si legge su betitaliaweb.it