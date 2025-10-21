Probabili formazioni Real Madrid Juve | Tudor cambia ancora modulo? Le idee verso il match del Bernabeu e una possibile sorpresa in attacco Ultimissime

Probabili formazioni Real Madrid Juve: quali potrebbero essere le scelte di Igor Tudor per il match di Champions League del Bernabeu. Notte da impresa, notte di scelte forti. La Juve, nel momento più difficile della sua stagione, si prepara ad affrontare il Real Madrid al Bernabéu (domani, ore 21:00) e Igor Tudor, secondo le indiscrezioni di Sky Sport, starebbe pensando a una mossa a sorpresa: abbandonare il consueto 3-4-2-1 per affidarsi a un più solido 3-5-2. QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SULLA CHAMPIONS LEAGUE Emergenza difesa, centrocampo rinforzato. L’emergenza difensiva, con le pesantissime assenze di Gleison Bremer e Juan Cabal, costringe il tecnico croato a ridisegnare la squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

